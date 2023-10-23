Gıda fiyatları artmaya devam ediyor

Gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış trendi, ekim ayında da yüksek bir hızda devam etti. Ekimde gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,8 oranında artarken, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki fiyat artışı yüzde 85’e yaklaştı. Gıdadaki yıllık enflasyon da yüzde 108,2 olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ekim 2023 sonuçlarını açıkladı. Gıda fiyatlarında Türkiye’de son 40 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla toplumun sabit gelirli yoksul kesimlerini olumsuz etkiliyor. Yanlış ekonomik ve tarım politikalarının gıda fiyatlarında tetiklediği artış, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini giderek daha da büyüttüğü bildirilen açıklamada, “İktidarın, ancak seçimden sonra zımnen “akıl dışı” ilan ettiği yanlış para ve kur politikasının faturasını yoksullar ödemeye devam ediyor. Türkiye’nin, bu yanlış politikalarla yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 519 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ekim ayında 619 lira ödemek zorunda kaldılar” denildi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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