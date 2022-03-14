Gıda fiyatları daha da tırmanacak

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, gıda fiyatlarındaki artış ve yağ kuyruklarıyla ilgili “Hükümete karşı güven duyulmuyor. Hele mesele gıda olunca hiç güven duyulmuyor. O yüzden insanlar haklı olarak alabilecekleri yağ varsa kuyruğa giriyorlar, almaya çalışıyorlar. Çünkü bu hükümetin iddialarının ve söylediklerinin hiçbir karşılığı olmadı” dedi.

İthalat yerine tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Sönmez, “Aksi takdirde gıda fiyatları daha da tırmanır. Çiftçiye ürünün para etmesi konusunda güven vermek gerekiyor” uyarısında bulundu. Ankara - Anka

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