"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Gıda fiyatları dünyada %12, Türkiye’de %511 arttı

23 Eylül 2022, Cuma 19:03
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası’nın izlediği gıda fiyatları endeksi, çarpıcı bir grafiğe işaret ediyor.

2000 yılı başlarından 2012’ye kadar FAO ve Dünya Bankası gıda fiyatları endeksiyle yakın bir seyir izleyen TÜİK gıda fiyatları endeksinin, 2013 yılından itibaren kur artışlarının hızlanmasına paralel olarak ayrışması dikkat çekiyor.

Gıda fiyat grafikleri, Ocak 2003 dönemi 100 kabul edilerek hazırlandı. 2012 yılını, FAO endeksi 219, Dünya Bankası endeksi 208 ve TÜİK endeksi de 229 seviyelerinde kapattı. Makas 2013’ten sonra belirgin şekilde açılmaya başladı ve 2021 sonrasında ise fark rekor seviyelere ulaştı.

Endekslere göre, 2012’den bu yana dünyada gıda fiyatları yüzde 12 civarında artarken, TÜİK’in açıkladığı gıda fiyatlarındaki artış yüzde 511 düzeyinde gerçekleşti. Son dönemde gıda enflasyonunun en fazla vurduğu ülkelerin (Türkiye hariç) ortak noktası, derin ekonomik bunalım ve siyasi istikrarsızlık olması ise dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: Rusya’ya soruşturma açılsın

    Gıda fiyatları dünyada %12, Türkiye’de %511 arttı

    Hepimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz

    Hani faize karşılardı?

    Eğitim giderleri çok yükseldi - Aileler çok zorlanıyor

    Gıda fiyatları dizginlenemedi - Geçen yıl 100 lira ödediğimize bu yıl 279 lira ödüyoruz

    “Anne, savaş istemiyorum”

    Kur’ân’ı güzel okudular

    Pakistan şimdi de sel sonrası hastalıklarla mücadele ediyor: 324 kişi öldü

    8 ayda 500 bin kişiyi ağırladı

    'EYT ile ilgili bir çözüm aşamasına geldik'

    Sınır hattında yakaladılar

    Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

    NATO, Rusya'nın sözde referandumlarını en güçlü şekilde kınadı

    Arap Birliği Zirvesi’nden Azerbaycan'a onur konuğu daveti

    Suriye açıklarında göçmen teknesi battı: 34 kişi öldü

    Dünyanın tepkisini çeken tartışmalı referandumlar başladı

    Yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ödeyecek

    Bu para nerede?

    İsrail, Yahudilerin Rusya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnşaatla gelip konut kriziyle gitmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu para nerede?
    Ahmet BATTAL

    İletişim Dairesinden şeyli medya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunca israf neyin nesi?
    Süleyman KÖSMENE

    Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünyadışı seyahat için ne lâzım?
    Risale-i Nur'dan

    İstidatlar hürriyet yağmuruyla sünbüllenir
    Genel

    Milli Takım B Ligi'ne yükseldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.