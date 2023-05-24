Gıda fiyatları ilk beş ayda yüzde 30,9 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Mayıs 2023 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre gıda fiyatları Mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarken, bu yılın ilk dört beş aylık döneminde ise yüzde 30,9 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında Haziran 2020’de başlayan yükseliş eğilimi mayıs ayında da sürdü ve kesintisiz artış süresi 36 aya ulaştı.

Gıda fiyatları son bir yılda ise yüzde 87,8 oranında arttı. Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 338,3 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl mayıs ayında 438 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin Eylül 2021’deki 100 liralık geliri 241 lira, asgari ücretlininki 300 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 232 lirada kaldı.

İstanbul - Seyhan Şentürk