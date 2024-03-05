Gıda fiyatlarında artış hız kesmiyor

TÜİK’in açıkladığı şubat ayı TÜFE verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,53, yıllık enflasyon yüzde 67,07 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu ocak ayına göre hızlandı. Şubat’ta fiyatı en çok artan 10 üründen 9’unu gıda ürünleri oluşturdu.

Türkiye 2024 yerel seçimlerine, çok yüksek enflasyon ve dolar kuru ile gidiyor. TÜİK’in açıkladığı şubat ayı TÜFE verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,53, yıllık enflasyon yüzde 67,07 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu ocak ayına göre hızlandı ve böylece Merkez Bankası’nın mayısta beklediği yüzde 70 seviyesine yaklaştı. BirGün’ün haberine göre TÜFE’deki artış bu ay da yüzde 4,5 civarında gerçekleşirse yıllık enflasyon martta yüzde 70’in üzerine çıkacak. TÜİK’e göre gıda fiyatlarında şubatta aylık yüzde 8,25 artış yaşandı. Böylece yıllık gıda enflasyonu yüzde 71,12 olarak kaydedildi. Şubat’ta fiyatı en çok artan 10 üründen 9’unu gıda ürünleri oluşturdu. Haber Merkezi

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