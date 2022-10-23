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23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Gıda fiyatlarında önlenemez yükseliş

23 Ekim 2022, Pazar 18:52
Ekim 2021’de 100 lira olan ücret 185,6 liraya çıkarken, aynı ay 100 liraya satın alınan bir gıda sepetinin toplam maliyeti ise bu yıl ekimde 277,5 lira oldu.

AHMET TERZİ - ANKARA

ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER GIDA ZAMLARINA YETİŞEMİYOR

 

Halkın harcamalarının en büyük kısmını oluşturan gıda fiyatlarındaki yükseliş ekim ayında mevsimlik etkilerin de devreye girmesiyle hızlanarak devam etti. Ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,3 oranında artış kaydedilen gıda fiyatlarındaki on aylık artış ise yüzde 110,6’yı buldu. Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı son bir yıllık dönemde de gıda fiyatlarındaki artış ise bunun bir kat fazlasıyla yüzde 177,5 oldu.  Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi, KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ekim 2022 sonuçları açıklandı. 

AÇLIK RİSKİ ARTIYOR 

Birleşik Kamu İş’ten yapılan açıklamada, “Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, ülkedeki açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında arttı.  Buna göre geçen yıl ekim ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl ekim ayında 277,5 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin 100 liralık geliri ise 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve bağımsız çalışan emeklisininki ise 178,6 lira oldu” denildi. 

YILLIK DEĞİŞİM % 177,5 ARTTI

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ekim 2021’e göre) yüzde 177,5 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Ekim 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepeti için bu yıl aynı ay 279,3 lira ödemek zorunda kaldılar.  Bu yıl ekimde geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 184,4, et-balık fiyatlarında 110,8, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 150,2 oranında artış oldu.

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