Gıda fiyatlarındaki artış durmuyor

Gıda fiyatları ocak’ ta bir önceki aya göre yüzde 9 oranında arttı. Birleşik Kamu-İş halkın enflasyonu araştırmasına göre gıdadayıllık enflasyon ise yüzde 87,7’ye kadar çıktı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın gelecek aylarda üç haneli oranlara yükselebileceği gözleniyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon yükselme eğilimindeyken faiz oranları indirilerek Türk lirasının değerinin yarısından fazlasını kaybettiği geçen yıl gıda fiyatlarında özellikle son aylarda belirginleşen yüksek oranlı artış eğiliminin bu yılın ilk ayında da devam ettiğini belirterek, Ocak ayında gıda fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarken, yıllık artış ise yüzde 87,7’ye kadar çıktığını bildirdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı hesapladığı “halkın enflasyonu”nun Ocak 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.

YILLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ocak 2021’e göre) yüzde 51 oranında artış gözlendi. Bu yıl Ocak’ta geçen yılın Ocak ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 76,1, et-balık fiyatlarında 71,14, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 73,2 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 80,2 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 96,9 sebze fiyatları ise yüzde 167,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 94,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 52,5 oranında zamlandı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda üç haneli oranlara yükselebileceği gözleniyor.

YILLIK ORTALAMA

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan yıllık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 45.3 oranında artış yaşandı. Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 37.8, et ve balık fiyatları yüzde 27.3, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 42.5, yağ fiyatları yüzde 51.1, meyve fiyatları yüzde 64, sebze fiyatları yüzde 88,3, bakliyat fiyatları yüzde 36,2, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 22,6 oranında artış kaydetti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA