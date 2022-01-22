"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Gıda fiyatlarındaki artış durmuyor

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:05
Gıda fiyatları ocak’ ta bir önceki aya göre yüzde 9 oranında arttı. Birleşik Kamu-İş halkın enflasyonu araştırmasına göre gıdadayıllık enflasyon ise yüzde 87,7’ye kadar çıktı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın gelecek aylarda üç haneli oranlara yükselebileceği gözleniyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon yükselme eğilimindeyken faiz oranları indirilerek Türk lirasının değerinin yarısından fazlasını kaybettiği geçen yıl gıda fiyatlarında özellikle son aylarda belirginleşen yüksek oranlı artış eğiliminin bu yılın ilk ayında da devam ettiğini  belirterek, Ocak ayında gıda fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarken, yıllık artış ise yüzde 87,7’ye kadar çıktığını bildirdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı hesapladığı “halkın enflasyonu”nun Ocak 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.  

YILLIK DEĞİŞİM 

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ocak 2021’e göre) yüzde 51 oranında artış gözlendi. Bu yıl Ocak’ta geçen yılın Ocak ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 76,1, et-balık fiyatlarında 71,14, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 73,2 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 80,2 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 96,9 sebze fiyatları ise yüzde 167,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 94,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 52,5 oranında zamlandı. 

Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda üç haneli oranlara yükselebileceği gözleniyor. 

YILLIK ORTALAMA  

Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan yıllık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 45.3 oranında artış yaşandı. Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 37.8, et ve balık fiyatları yüzde 27.3, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 42.5, yağ fiyatları yüzde 51.1, meyve fiyatları yüzde 64, sebze fiyatları yüzde 88,3, bakliyat fiyatları yüzde 36,2, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 22,6 oranında artış kaydetti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Okunma Sayısı: 346
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soygun var

    Skandalı açığa çıkarmışlardı

    Dini değerlere saygıyı zayıflatır

    Bir yıl daha devam

    Oyalama komisyonu hak arama yolunu kapattı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Din, hiç bu kadar istismar edilmemişti

    Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Aksu sözlerinin yazılmasını istemedi mi?

    Türkiye'de son 24 saatte 72856 vaka gözlemlendi, 184 kişi vefat etti

    Meteoroloji'den yurt geneline yeni - kuvvetli kar uyarısı

    Gıda fiyatlarındaki artış durmuyor

    Uzmanlardan yarı yıl tavsiyeleri

    1987 kışı geri mi dönüyor?

    700 bin çocuk örgün eğitimden koptu

    Selahattin Vatansever'i duâlarla andık

    Pandemide ’uyuz’ yüzde 50 arttı

    Sigara, aşırı kiloyu tetikliyor

    Beyaz Saray: Gelecek hafta Rusya'ya cevap vereceğiz

    Almanya'dan müjdeli bir haber

    NATO, Rusya'nın Bulgaristan ve Romanya talebini reddetti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz, cemaat algısını tahrip etti
    Ahmet BATTAL

    Din koparma görevlileri başkanı
    Genel

    Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Aksu sözlerinin yazılmasını istemedi mi?
    Genel

    Oyalama komisyonu hak arama yolunu kapattı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Her şey iktidar için
    Genel

    Soygun var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Dünya ‘adam’ arıyor
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Din, hiç bu kadar istismar edilmemişti
    Genel

    Skandalı açığa çıkarmışlardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.