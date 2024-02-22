Gıda fiyatlarındaki artış durmuyor

Dünya genelinde gerileyen gıda fiyatları Türkiye’de ise 45 aydır ara vermeden, son aylarda ise hızlanarak artıyor. Bu yıl Şubat ayında gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artış yaşandı.

Yılın ilk iki aylık döneminde yüzde 15,7 artan, gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yeniden üç haneli oranlara çıkarak yüzde 103,8 olarak gerçekleşti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Şubat 2024 sonuçlarını açıkladı. İktidarın seçimden sonra “akıl dışı ilan ettiği” yanlış ekonomik politikaların tetiklediği yüksek enflasyon sürecinin faturasını, özellikle gıda fiyatları yüzünden yoksullar ödemeye devam ediyor. Türkiye’nin, bu yanlış politikalarla yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 675 oranında arttı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl Şubat ayında 755 lira ödemek zorunda kaldılar. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.