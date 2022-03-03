Gıda fiyatlarındaki artış sürecek

Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirtti.

Bloomberg HT’ye konuşan Toktürk, kış şartlarının devam ettiği ve sera üretiminin etkisinin yanında girdi maliyetlerinin de fiyatlardaki yükselişe sebep olduğunu ifade etti. Toktürk Nisan ayında da buna benzer bir tablo görebileceğimizi söyledi. Toktürk’ün konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “Bir önceki ayın devamı olarak kabul etmemiz lâzım kış üretim koşulları devam ediyor. Bu dönemde özellikle sebzeler seralardan geliyor. Fiyatlardaki yükselişin en fazla görüldüğü sera ürünlerinde. (...) Sera ürünlerinin üretildiği yerler belli. Talep fazla olunca üretim de kısıtlı olunca fiyatların düşmesi söz konusu olmaz.”

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.