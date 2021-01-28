Gıda krizi kapıda

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Önümüzdeki bir kaç aylık süreçte yeterli yağışlar olmazsa korkarız ki tarımsal kuraklık kendini gösterecektir ve bunun bir sonraki adımı maalesef gıda krizi olacaktır” dedi.

Konya’daki merkez ve ilçe ziraat odası başkanları 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentileri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, çiftçilerin 2020 yılında ciddî sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Çiftçilerin kredi borçlarının arttığını belirten Yağız, “Çiftçilerimizin geçmişten gelen borçlara 2020 yılında yaşanan finansman sıkıntıları da eklenerek çiftçimizin kredi borçları arttı. Ayrıca son yıllarda yaşanan tabiî afetler başta enerji olmak üzere yüksek girdi maliyetleri gibi sorunlarla da mücadele edildi” dedi.

‘SU İLE İLGİLİ TÜM YATIRIMLAR ÖNE ALINMALI’

Türkiye’de yaşanan kuraklığa dikkat çeken Yağız, “2021 tarım sezonunun içinde olduğumuz şu günlerde pandemi süreci devam ederken bu olumsuz sürece birde küresel olarak yaşanan meteorolojik kuraklık eklenmiştir. Tabiî afetlerden birisi olan meteorolojik kuraklık önümüzdeki birkaç aylık süreçte yeterli yağışlar olmazsa korkarız ki tarımsal kuraklık olarak kendini gösterecektir ve bunun bir sonraki adımı maalesef gıda krizi olacaktır. Ülkemizde yağışların önemli bir bölümünün düştüğü Ekim Kasım aylarında yağışlar normalin yüzde 50 altına düşerken ekimde sıcaklık rekor kırdı. Kuraklık böyle devam ederse bundan yeraltı ve yerüstü sularına olumsuz etkisi neticesi suya çok ihtiyaç duyan ürünlerden kaçış olabilir. Bazı ürünlerin arzında bu yıl sıkıntılar yaşanabilir. Kuraklığın had safhada yaşandığı bu dönemde suya ayrı bir başlık açılmalı su ile ilgili tüm yatırımlar öne alınmalıdır.” şeklinde konuştu.