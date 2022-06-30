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30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Gıda krizinin çözümü agroekolojik tarımda

30 Haziran 2022, Perşembe 19:00
Çiftçiler Sendikası’ndan Adnan Çobanoğlu, “Gıda krizi çözümü, endüstriyel üretim tarzını terk edip agroekolojik tarımsal üretime yönelmekten geçiyor” dedi.

Gıdaya erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Küresel gıda krizine birçok ülke çözüm yolu ararken bu kapsamda sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanacağı yeni bir dünya düzeni kurmanın zamanının geldiği de belirtiliyor. Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu şunları kaydetti: “İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra uluslararası yeni iş bölümü çerçevesinde, ABD’nin uygulamaya koyduğu Truman Doktrini ve Marshall Planı uyarınca Türkiye’ye Avrupa’nın gıda ve hammadde deposu olma rolü biçilmişti. Bu çerçevede dayatılan tarım politikaları küçük aile tarımı yapan çiftçiler de dahil bütün çiftçilerin yüksek verim alma adına makineleşmesi, daha fazla girdi (enerji, kimyasal, su vb.) kullanımına neden olan bir tarımsal üretim tarzının oluşturulması özendirilmiş, zaman zaman da buna zorlanmıştı. Böylelikle neredeyse geleneksel tarım bilgilerini unutmuş olan üreticiler, girdilerde ve pazarlamada şirketlere bağımlı hale geldi. Konvansiyonel veya endüstriyel üretim tarzı dediğimiz bu üretim tarzının girdilerini kontrol eden şirketler büyüdüğü ve azaldığı ölçüde de maliyetler artmış, üreticiler üretemez hale geldiği gibi şirketler de üretimden pazarlamaya bütün süreci kontrol eder hale geldi.

PROBLEM ÜRETİMİN YETERSİZLİĞİ DEĞİLDİR

Küresel gıda krizindeki esas problem üretimin yetersizliği değildir. Bir avuç küresel şirketin tohumdan başlayarak gıda üretimi ve pazarında kontrollerinin güçlenmesidir. Ruhu insan ve doğa sömürüsü üzerine oluşmuş bir kapitalist sistemde gıda sistemini üreticiler ve tüketiciler değil de şirketler kontrol ederse olacağı bu… Halkların kendi beslenme kültürüne uygun sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanacağı yeni bir dünya düzeni kurmanın zamanı tabii ki gelip geçiyor bile… Gıda krizinin çözümü, toprağı, suyu, iklimi kirleten ve şirketlere bağımlı hale getiren konvansiyonel (endüstriyel) üretim tarzını terk edip agroekolojik tarımsal üretime yönelmekten geçiyor.

Haber Merkezi

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