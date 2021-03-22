Gıdada fiyatlarındaki artış sürüyor

Son olarak, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “Halkın Enflasyonu” araştırmasının Mart 2021 ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi bu yıl Mart ayında da sürdü. Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artan gıda fiyatlarında bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 9,2, son bir yılda ise yüzde 29,2 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatları bir önceki aya göre bu yıl Ocak ayında yüzde 3,6, Şubat’ta da yüzde 2,8 oranında artmıştı. Mart’ta yaşanan yüzde 2,5 oranındaki artışta, et-balık, yağ, sebze ve işlenmiş gıda fiyatlarında yaşanan artışlar belirleyici oldu. Ankara-Ahmet Terzi

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