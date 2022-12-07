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Gıdada yeni zamlar yolda

07 Aralık 2022, Çarşamba 21:03
Artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın cebini bükmeye devam ediyor. Türkiye’de gıda enflasyonu önceki gün yüzde 102.55 olarak açıklandı.

Sektör temsilcileri zamların devam edeceğini ve kış aylarının daha zor geçeceğini belirtiyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, çiftçi ve sanayiciyi endişelendiren ulaşım fiyatlarındaki artışların tarım ürünlerini etkilediği belirterek “Antalya’dan bedava domates bulsanız İstanbul’a getirmeniz 5 lira tutuyor. Dolayısı ile 10 liranın altına bir şey yemek mümkün değil. Sebze ve meyvede kış nedeniyle yeni fiyat artışları da gelecek” diye konuştu. Dünyada fiyatları gerilerken Türkiye’de artan süt ve süt ürünlerinde de yeni zamların geleceği belirtiliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin kazanmadığı bir model uygulandığını belirterek “Önce yetiştiriciyi teşvik edecek bir sistem lazım. Ayrıca bizim enflasyon sepetinde tek bir ürünümüz var onun dışındaki ürünler sanayiciden çıkıyor. Onlara sormak lazım pahalılığı” dedi.

Haber Merkezi

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