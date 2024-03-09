Gıdalar çöpe gitmesin

BENDEVİ PALANDÖKEN: “TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI’NA GÖRE ÜLKEMİZDE YILDA 26 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR. DİĞER AYLARDA YAPILAN GIDA İSRAFI RAMAZAN AYINDA MAALESEF CİDDİ BOYUTLARA ULAŞIYOR.”

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Artan fiyatlara karşı israftan ne kadar kaçınılırsa fiyatların o kadar aşağı düşeceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılki gıda fiyatları hem eli hem de cebi yakıyor. Fiyatların regüle edilebilmesi için vatandaşın pahalı ürüne karşı tepkisini göstermesi gerek. Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız” dedi.

RAMAZAN İSRAF AYI DEĞİL

Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara ikazda bulunan Palandöken, “Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir” şeklinde konuştu.