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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Giyim mağazaları satış yapamıyor

13 Kasım 2022, Pazar
Alışveriş siteleri, yoğun zamlara karşı 36 ay taksitle mont satmaya başladı. Ancak enflasyonun zirveleri gördüğü bu dönemde vatandaşlar alışveriş yapamazken, mağazalar da ürün satamıyor.

Vatandaşlardan biri, “Evde doğalgazı açabilsen üşür müsün? Hayır. Üstüne güzel, kaliteli elbiseler alsan üşür müsün? Hayır. Her yere arabayla gitsen, klimasını açsan üşür müsün? Hayır. Demek ki neymiş? Kış önemli değil, bizleri soğuklar değil yoksulluk üşütüyor” diye sordu.

Artı Gerçek’in haberine göre, başka bir vatandaş ise, “36 ay taksitle mont alınması ekonominin ne hale geldiğini gösteriyor. İnsan 36 ay taksitle araba alacak durumda olmalı. Biz mont alabilir miyiz diye düşünüyoruz. Şu fiyatlara bak, bir bilemeden iki sene giyilecek montlar için üç sene taksit mi ödeyeceğiz?” dedi.

Haber Merkezi

 

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