Giyim sektörü alarm veriyor

Yüksek enflasyon nedeniyle fiyatları neredeyse ikiye katlanan, vatandaşın ise almakta zorlandığı giyim sektörü ‘alarm’ vermeye başladı. Vatandaş almaktan vazgeçince giyim sektörü Ekim ayında adeta ‘dip’ yaptı.

Hal böyle olunca, giyim markaları talepleri kesti, konfeksiyon atölyeleri ise kapasite düşürmeye başladı. Tüm bunlara rağmen satılamayan ürünler stoğa neden oldu. Siparişleri öteleyen markalar, elindeki stokları eritmek için ise indirimlere start verdi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Turist alışverişinin azalması, yerli tüketicide ise düşen alım gücüne bağlı olarak artan fiyat hassasiyeti, giriş seviyesi ürün yapan markalar başta olmak üzere stokların artmasına yol açtı. Birçok markanın depolarının dolduğu ve buna bağlı olarak yeni taleplerin ise durdurulduğu belirtiliyor. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre herkes bir önceki tedarikçisine en az sıkıntı yaratacak şekilde tedariklerini ötelemeye başlamış durumda.

Haber Merkezi