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Gözleri büyüklerden çok KOBİ’lerde

26 Ağustos 2020, Çarşamba 22:22
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), siber saldırılara karşı yeterince savunma geliştirmedikleri için siber suçlular açısından daha cazip hedefler olarak öne çıkıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, siber saldırılara karşı yeterince savunma geliştirmedikleri için siber suçlular açısından daha cazip görülüyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in mercek altına aldığı çeşitli raporlar, KOBİ’lerin en çok fidye yazılımı saldırılarına uğradığını gösteriyor. Dünya Bankası (World Bank) verilerine göre, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) dünya çapındaki işletmelerin yüzde 90’ını oluşturuyor ve istihdamın yüzde 50’sinden fazlasını temsil ediyor. Bunlar, aile restoranlarından yeni girişimlere ve daha az sayıdaki personele maaş ödeyen yerleşik firmalara kadar uzanan işletmeler olarak öne çıkıyor.

Ekonominin bel kemiği, ama siber saldırılara karşı hazırlıksız

KOBİ’lerin ortak noktalarından biri de siber tehditlerle başa çıkmak için yeteri kadar hazırlıklı olmayışlarıdır. Bu tür saldırılar, iş ve gelir kaybına yol açan DDoS saldırılarından, fidye yazılımlarını da içeren kötü amaçlı yazılım saldırılarına kadar çeşitlilik gösterebiliyor ve şirketin iflasına bile sebep olabiliyor.

KOBİ’lerin en büyük zorlukları ne?

KOBİ’ler, büyük işletmelere göre, kaynak eksikliği nedeniyle bu siber saldırılara karşı yeterince savunma geliştirmedikleri için daha cazip hedefler olarak öne çıkıyor.

ABD merkezli Ponemon Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, KOBİ’lerin karşılaştığı en büyük zorluk, güvenlik açıkları ile başa çıkacak personel eksikliği. En büyük ikinci zorluk ise bütçelerinin sınırlı olması. En büyük üçüncü zorluk, firmaların siber saldırılara karşı nasıl korunacakları konusunda bir anlayışa sahip olmamaları.

Seçenekler neler?

“Fidye yazılımı saldırısından kaçınmanın anahtarı, önlemektir“ diyen ESET Güvenlik Uzmanı Jake Moore, korunmak için şu tavsiyelerini paylaşıyor:

-Tüm çalışanlar, en güncel siber güvenlik uygulamalarından haberdar olmak için düzenli eğitilmeli. 

-İşletim sistemlerinizi ve diğer yazılımlarınızı her zaman mevcut en yeni sürüme güncellemeli ve bir yama yayınlandığında uygulanmalı.

-Her zaman en kötüsüne hazırlanın ve en iyisini umun. 

-Yedekleme, hem bireyler hem büyük işletmeler dahil herkes için gereklidir.

-Gereksiz yazılım veya hizmetleri devre dışı bırakarak veya kaldırarak saldırı ihtimallerini azaltın.

-Saygın, çok katmanlı bir güvenlik çözümünün değerini asla hafife almayın.

6.4 trilyon dolar

Her geçen gün sıklığı artan siber saldırılar, iş dünyasına büyük zarar veriyor. Önümüzdeki sene küresel ölçekte 6 trilyon dolarlık zarar ortaya çıkarması beklenen siber saldırılardan en çok etkilenen sektörler ve kurum içi departmanlar, Keepnet Labs’in araştırmasıyla ortaya kondu. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 4,1 milyar dolar veri kaydı sızıntı ile açığa çıkarken, bir sızıntıyı tespit etmek için gereken ortalama süre de 206 gün oldu. Bir veri sızıntısının işletmeler için oluşturduğu ortalama kayıp 3,92 milyon dolar olarak değerlendirilirken, önümüzdeki sene siber saldırıların küresel olarak 6 trilyon dolar büyüklüğünde zarar meydana getireceği tahmin ediliyor.

En çok hangi siber saldırıya maruz kalıyorlar?

IT çözümleri sağlayan ABD merkezli Datto şirketinin raporuna göre fidye yazılımları, KOBİ’lerin karşılaştığı tehdit listesinin en üstünde yer alıyor. KOBİ’lerin beşte biri, bir fidye yazılımı saldırısının kurbanı olduklarını paylaşıyor. Talep edilen ortalama fidye miktarı ise yaklaşık 5 bin 900 dolar olarak bildiriliyor.

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