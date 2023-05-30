Gram altın 1265 liradan satıldı

İSTANBUL SERBEST PİYASADA DOLAR 20,2270 LİRADAN, AVRO İSE 21,6130 LİRADAN İŞLEM GÖRDÜ. KAPALI ÇAŞI’DA ÇEYREK ALTIN İSE 2 BİN 80 LİRADAN ALICI BULDU.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, avro 21,6130 liradan işlem gördü. Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi. Pazartesi günü doların satış fiyatı 20,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştu Altının gram fiyatı ise 1.265 lira seviyesinde işlem gördü. Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.256 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.265 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.420 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 altında 1.937 dolardan alıcı buldu.

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