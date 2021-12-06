Gram altın 800 liraya dayandı

Gram altın, dün piyasaların açılmasıyla 795 liraya kadar çıktı.

Artışta 14’ü zorlayan dolar kurunun da etkisi var. Gram altın, dün 789-795 lira seviyesinden işlem görgü. Gram altın senenin başında 450 lira seviyesindeydi. Rekorlarda gramı yalnız bırakmayan çeyrek altın ise 1290’den satılıyor Çeyrek altın da sene başında 750 sınırındaydı. Ons altın 1784 dolar seviyesinde. Ekonomi Servisi

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