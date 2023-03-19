Gram altın tüm zamanların zirvesinde

ABD'de bankacılık krizinin yanısıra, Fed'in faiz artırımında frene basmaya hazırlanması, altın fiyatlarını fırlattı.

Gram altın 1216 lirayla, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. artıgerçek'in haberine göre, altın, son günlerde yaptığı atakla, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Mart ayı başında 1813 dolara gerileyen altının ons fiyatı, ABD'de üç bankanın iflası sonrası 'güvenli liman' olarak yeniden atağa geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayı toplantısında 50 baz puan faiz artışı ihtimalinin de büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla ons altın 1989 doları gördü. Ons altın geçen haftayı ise 1868 dolardan kapatmıştı. Ons altın pandemi döneminde 2 bin 72 dolarla rekor kırmıştı. Gram altında ise 1216 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Cumhuriyet altını 8 bin 126 TL, çeyrek altın 1974 TL, yarım altın 3 bin 948 TL seviyesine yükseldi. Uzmanlar, kısa dönemli risklerden kaçınan yatırımcının altına yöneldiği görüşünde. Haber Merkezi

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