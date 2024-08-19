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20 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Gramda tarihi zirve

19 Ağustos 2024, Pazartesi 17:00
Para piyasalarında gözler ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Powell’ın açıklamaları öncesi Fed’in eylülde faiz indirimine gitmesi beklenirken, gram altın 2 bin 716 TL liraya yükselerek rekor tazeledi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 501 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 938 liradan satıldı.

Haber Merkezi

 

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