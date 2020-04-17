‘Grup ve akıl oyunları’nda stoklar bitti

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, Kovid-19’un oyuncak sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Mıcık, “İnsanların evde kalması aile ortamını canlandırdı. Bu da grup ve akıl oyunlarının ön plana çıkmasını sağladı. Şu anda en çok satılan, en fazla talep gören ürünler bunlar. Puzzle, akıl oyunu ve grup oyunu gibi ürünleri artık üreticilerinde bile bulmak zor. Bu oyunlarda stoklar büyük ölçüde bitti” diye konuştu. Oyuncak toptancısı Ali Yılmaz, “Ben bu işe 1996 yılında başladım. O günden bugüne 10 koli puzzle sattıysam, salgının başlamasından sonra 100 koli civarında satmışımdır, yaklaşık 10 katı fazla. Salgın öncesinde perakendeciler akıl ve grup oyunu ürünlerinden 1-2 tane alırken şimdi bir perakendeci 100’e kadar talepte bulunabiliyor” dedi.