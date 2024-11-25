GSS borçları silinecek

Hükümet, ekonomik zorluklar içindeki vatandaşların yanında yer alarak, ödeme gücü olmayan yaklaşık 400 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu silme kararı aldı.

Toplamda 250 milyon TL’yi aşan borç miktarı, hükümetin yeni düzenlemesi ile temizlenecek. Ayrıca, son 10 yıla ait biriken GSS borçları da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ertelenecek. Haber Merkezi

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