GSS borçlarına erteleme yolda

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayabilir. Bu durum, gelir testi yaptırmayan ve ödeme gücü bulunmayan milyonlarca kişiyi etkileyebilir.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemelerle borçların ertelenmesi veya sağlık hizmetlerine erişim süresinin uzatılması gündemde. Türkiye gazetesinin haberine göre, GSS kapsamında yaklaşık 9 milyon kişinin prim borcu bulunuyor. Son günlerde SGK, prim borçlularına borçlarını ödemeleri için tebligat göndermeye başladı. Bu gelişme, borçlu vatandaşlar arasında endişeye sebep olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu sorunu çözmek için bir torba teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Haber Merkezi

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