Gübre yüzde 153 zamlandı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Ocak’ta yıllık bazda yüzde 57,26, aylık bazda yüzde 10,12 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,35 yükseldi. Yıllık Tarım-GFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 9,4 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 16,34 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 153,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 101,14 ile enerji ve yağlar olarak kayıtlara geçti.