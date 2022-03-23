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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bina tamamlama sigortasının önünü açtı!

23 Mart 2022, Çarşamba 10:15
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014 yılında çıkardığı kanunla 'bina tamamlama sigortası'nın önünü açtı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmaların sonunda da Türkiye'de ilk bina tamamlama sigortası poliçesi düzenlendi. Bina tamamlama sigortasının Türkiye'deki ilk poliçesini ABD merkezli bir sigorta şirketi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren İntavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Ali SESLİ “Eğer konut aldığınız projede tamamlama sigortası varsa müteahhit iflas da etse eviniz teslim edileceğini, bina tamamlama sigortası ile alıcıların daha rahat konut alacağını” söyledi

Türkiye'de onlarca konut projesi yükseliyor. Ancak her 10 kişiden en az 2'si hayal ettiği, yatırım yaptığı konuta ulaşamıyor. Çünkü maddi yetersizlik nedeniyle bazı projeler yarım kalıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bina tamamlama sigortasının önünü açtı. Artık binalar yarım kalmayacak.

İnşaat Sigortası Nedir?

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, teminat müddeti içerisinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde, poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini İnşaat Sigortası Genel Şartları, ve Munich Re klozları gereğince sigorta edilir.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Poliçede belirtilmiş olan projenin sigorta bedelinin proje bitiminde oluşacak nihai projeyle eşit değere sahip olması gerekmektedir. Sigorta bedeli ihaleye konu olan yıl içerisinde ilgili cari fiyatlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve sözleşme bedelinden daha düşük bir miktar olmamalıdır. İnşaat işleri, bünyesinde çok farklı riskler barındıran bir faaliyettir. Bu risklerden birisinin gerçekleşmesi durumunda bile, çoğu zaman, karşılanması imkânsız zararlar meydana geleceğinden müteahhitler, muhtemel risklerini güvence altına almak isterler. Bu amaçla uygulamada, “İnşaat Bütün Riskler Sigortası” geliştirilmiştir. 

Genel olarak inşaat sigortası, teminat müddeti içinde ve inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple meydana gelen zararı tazmin eder

Henüz gerek müteahhit gerekse konut almayı düşünenlerin de bu konudan yeterince haberdar olmadıklarını ifade eden Ali Sesli inşaat sigortası sisteminin projelerde devreye sokulması ile hem müteahhitlerin hem de alıcıların çok daha rahat hareket edeceklerini belirtti. 

Bu konunun çok önemli olduğunu ifade eden  İntavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sesli Çok yakında KARTAL’ da başlayacakları SUNSET konut projesinin de uluslararası bir sigorta şirketi tarafından sigortalanacağını söyledi.

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