Gümrük vergisine zam

Avrupa’dan kargo ile gelecek kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı.

Avrupa Birliği dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 euroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı. Bu eşyanın AB ülkelerinden gelmesi halinde yüzde 18 vergi ödenecek. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek. Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Kararla, karar kapsamına 1,500 Euro’yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi.

Haber Merkezi