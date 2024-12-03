Gündem gıda enflasyonu

Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kasım ayı enflasyonu açıklandı

İktisatçı İnan Mutlu, “TÜİK’e göre; resmi enflasyon Kasım’da yıllık yüzde 47,09 oldu. Mehmet Şimşek programının benzini bitti. Program başladığında yüzde 39 olan enflasyon yüzde 47,09’a düştü (!) Bu program ancak bu kadar çalışırdı. Tüm kış sebzelerini tüketmek de lüks oldu.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarında dahi bu durum açıkça görülüyor. Kasım ayında; taze sebze fiyatlarında yıllık fiyat artışı yüzde 126. Gıda fiyatları uzun süre daha gündemde kalmaya devam edecek” dedi. İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, “TÜİK’e göre Kasım’da fiyatlar %2.2 artarken bazı maddelerde artış, özellikle gıdada yüzde 30’a kadar ulaştı. Kasım’da taze sebze fiyatları %29,yumurta %14, et fiyatları %5 arttı. Arz eksikliğinden, tarımsal sorunlardan kaynaklanan gıda enflasyonuna para politikaları kâr etmiyor” ifadelerini kullandı.

NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ