Güney Afrika’da her 5 kişiden biri işsiz

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip Güney Afrika Cumhuriyetinde her beş kişiden biri işsiz.

Güney Afrika Kalkınma ve Girişim Merkezi (CDE) tarafından yayınlanan “On Milyon ve Yükselen” başlıklı işsizlik raporuna göre, ülkedeki işsizlerin sayısı 2019 yılında 10,3 milyona yükseldi. Raporda, “2008 yılında iş bulamayan ya da iş aramaktan vazgeçen kişi sayısı 6,5 milyon iken bu sayı 2019’da 10,3 milyona yükseldi” ifadelerine yer verildi. Güney Afrika’daki işsizlik krizinin, ülkede son 40 yılda ekonomik büyümede yaşanan yavaşlık ve kötü politikalar dolayısıyla dünyanın en kalıcı krizlerden biri olduğu vurgulanan raporda, bugün ülkedeki iş gücünün yüzde 38,5’inin işsiz olduğu kaydedildi. AA

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