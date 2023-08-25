Güven hizmet, perakende ve inşaatta da düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,3 iken ağustosta 115,3’e geriledi. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,2 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,7 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 114,7 iken bu ay 114,3’e geriledi. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,3 azalış gerçekleşti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.