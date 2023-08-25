"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Güven hizmet, perakende ve inşaatta da düştü

25 Ağustos 2023, Cuma 20:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,3 iken ağustosta 115,3’e geriledi. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,2 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,7 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 114,7 iken bu ay 114,3’e geriledi. İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,3 azalış gerçekleşti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

    Vatandaş kartla geçiniyor

    KKM saatli bomba gibi

    Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

    Yakma, anlamak için oku

    Pentagon: Prigojin “öldürüldü”

    Faiz yükseltmekle ekonomi düzelmez

    Her yerde depremin izleri var

    Güven hizmet, perakende ve inşaatta da düştü

    Trump, sabıka fotoğrafı olan ilk ABD Başkanı

    Myanmar ordusu yargılanmalı

    Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

    Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

    Ekran çocuklara zararlı

    Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

    Avrupa Birliği, Ben-Gvir’in ırkçı sözlerini "şiddetle" kınadı

    Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 30-40 yıl sürebilir

    Rize'de 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

    KPSS sonuçları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Aceleye ne gerek vardı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’yu yad ederken
    Cevher İLHAN

    “Hani nas var’dı!?”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Benim şeyhim müceddiddir!”
    Ali Ünal

    “Bilinmez” olarak yaşamak ve ölmek…
    Risale-i Nur'dan

    Lisan-ı halin ile de Kur’ân’ı oku!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Hacdan sonra (H.S.)
    H. Muharrem OKUR

    Risale-i Nurlar ile Tedavi
    Mehmet ÇETİN

    Bir tefekkür çalışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.