Güven kaybı sürüyor

TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2022 verilerini yayımladı.

Buna göre bütün sektörlere ait endekslerde gerileme görüldü. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı. gazeteduvar’ın haberine göre, Ocak’ta söz konusu veriler, bir önceki göre, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 yükselmiş, inşaat sektöründe yüzde 5 düşmüştü. Hizmet sektörü 118,7, perakende ticaret sektörü 119,8 ve inşaat sektörü güven endeksi 82,7 değerini aldı. Söz konusu veriler Ocak’ta sırasıyla 120,2, 124,4 ve 85,5 değerlerini almıştı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 değerini aldı. Haber Merkezi

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