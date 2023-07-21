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21 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Güvende düşüş sürüyor

21 Temmuz 2023, Cuma
TÜİK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırladığı Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında 91,1 iken haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu. Endeks, temmuz ayında gerilemesini sürdürdü. Temmuz ayında da Tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında gerileyerek 80,1 puana geriledi. Tüketici Güven Endeksi’nin alt endekslerine bakıldığında ise mevcut dönemde hanenin maddi durumu haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 7,7 oranında geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 7,8 düştü.

Ankara - Anka

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Enflasyon en temel neden

Bloomberg HT’nin temmuza ilişkin öncü tüketici güveni göstergesi de düşüş yönünde sinyal vermişti.

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi temmuzda bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7,55 azalarak 69,46’a gerilemişti.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlendi. Haziranda başlayan düşüş devam etti.

Döviz kurları ve buna bağlı enflasyonda izlenen hızlı yükseliş eğilimi tüketici güveninde yaşanan gerilemenin en temel nedeni.

 

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