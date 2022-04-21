Güvende rekor düşüş

Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7,3, hanenin önceki 12 aya göre maddi durumu endeksi de yüzde 9,8 oranında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı tüketici güven endeksini yayımladı. Mart’ta 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 değerine geriledi. Böylelikle endekste tarihin en düşük seviyesi görüldü. Bir önceki tarihi dip 68,9 ile Aralık 2021’de görülmüştü. Endeks 0-200 puan aralığında ölçülüyor ve 100 puanın altı güvensizliği ifade ediyor. TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddî durumu endeksi Nisan ayında yüzde 9,8 oranında düşerek 49,1’e geriledi.

Gelecek umudu da gittikçe azalıyor

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 69,9 iken, Nisan’da yüzde 8,5’lik düşüşle 63,9 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise aylık olarak yüzde 4,9 geriledi. Mevcut dönemde hanenin maddî durumu endeksi martta 54,4 iken Nisan’da yüzde 9,8 azalarak 49,1 oldu. Mart ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 72,6 iken Nisan’da yüzde 7,2 azalışla 67,3 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi