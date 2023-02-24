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'HAK-İŞ olarak, bölgeye en az 250 milyon liralık bir bütçeyi ulaştırmayı hedefliyoruz'

24 Şubat 2023, Cuma 17:17
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye en az 250 milyon liralık bütçeyle destek ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, depremde vefat edenlerin acısını paylaştıklarını belirtti.

HAK-İŞ olarak, depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yardımına koştuklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Konfederasyonumuzda Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirerek önemli kararlar aldık. İlk etapta 15 milyon liralık acil bir bütçe ayırdık ve bu bütçeden AFAD koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaçları karşılamak üzere su, battaniye, uyku tulumu, jeneratör ve çadırın yer aldığı tırları deprem bölgesine gönderdik. Yardımlarımız, bölgede AFAD ekiplerine teslim edildi ve dağıtımları sağlandı.

HAK-İŞ Yönetim Kurulumuz tarafından, 8 Mart vesilesiyle deprem bölgesindeki üyelerimize dağıtılmak üzere kadınlara yönelik yardım malzemelerinden oluşan 3 tır da deprem bölgesine gönderildi. HAK-İŞ Kadın Komitesi koordinasyonuyla kadınlara yönelik hazırlanan yardım malzemeleri il başkanlarımızla birlikte depremden etkilenen üyelerimize ve vatandaşlarımıza dağıtıldı."

"Milletimizin yanındayız"

Konfederasyonlarıyla, 38 uluslararası sendikal kuruluşun iletişime geçerek destek ve yardım taleplerini ilettiğini ifade eden Arslan, deprem bölgesine yönelik ihtiyaçlar çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Heyet olarak depremin zarar verdiği illerde incelemelerde bulunduklarını anımsatan Arslan, "HAK-İŞ olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 'Türkiye Tek Yürek Kampanyasına' 10 milyon lira nakdi destek sağladık. HAK-İŞ Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu ve çalışanlarımız birer maaş tutarında destek sağladı. Bugün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür." ifadelerini kullandı.

"Bu süreci başarılı bir şekilde aşacağız"

Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Arslan, deprem bölgesinde konfederasyonlarına bağlı 100 bin üyenin bulunduğuna dikkati çekti.

Depremzede üyelerine yönelik çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş Sendikamız, 40 bin üyesine 100 milyon lira, Öz Çelik-İş Sendikamız 7 bin üyesine 15 milyon lira ve diğer sendikalarımız da üyelerine ve bölgedeki ihtiyaçlara yönelik yardımlarını aralıksız devam ettiriyor. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen üyelerimize ve vatandaşlarımıza da yardım ediyoruz. Sendikalarımızın misafirhanelerini depremzede üyelerimize açtık. Yetmediği yerlerde otellerle görüştük ve oralara yerleştirdik.

İl başkanlıklarımız aracılığıyla farklı illere gitmek zorunda kalan üyelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. HAK-İŞ olarak, bölgeye en az 250 milyon liralık bir bütçeyi ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar önemli katkılar yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin dayanışmasıyla, devletimizin gücüyle ve Türkiye'nin potansiyeliyle bu süreci başarılı bir şekilde aşacağız ve ülkemizi aydınlık günlerine kavuşturacağız."

AA

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