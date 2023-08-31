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31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hakem Kurulu zam oranını açıkladı

31 Ağustos 2023, Perşembe 14:06
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

AA

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