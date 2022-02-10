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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Halk ekmek 2 TL oldu

10 Şubat 2022, Perşembe 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek’in 2 TL’den satılacağını duyurdu.

İstanbul’da 250 gram olarak 1.25 TL’ye satılan halk ekmeği 11 Şubat’tan itibaren yüzde 60 zamlanarak, 2 TL’den satılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.”

Haber Merkezi

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