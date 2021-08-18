Halk işsizlik, göçmenler düşük ücretten şikayetçi

SON 10 YILDA YAŞANAN YOĞUN GÖÇ DALGASI, İSTİHDAM PİYASASINDA HEM VATANDAŞLAR HEM DE GÖÇMENLER TARAFINDA BÜYÜK HAK KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR.

Pandemİ döneminde 10 milyonu aşan, tartışmalı TÜİK verilerinde bile yüzde 25.4’e ulaşan gerçek işsizlik oranları Türkiye’de her 4 kişiden 1’inin işsiz olduğuna işaret ederken, son 10 yılda yaşanan yoğun göç dalgası, istihdam piyasasında hem vatandaşlar hem de göçmenler tarafında büyük hak kayıplarına neden oluyor. A

rtan genç nüfus ve ekonomik kriz bileşenleri altında iş bulmanın her geçen gün zorlaştığı Türkiye’de vatandaşlar göçmenler sebebiyle iş kaybetmekten, göçmenler ise çok düşük ücretler ile kayıt dışı çalışmaktan şikâyetçi.

Sözcü’nün haberine göre Türkiye’de yaşayan ve çalışabilir durumda olan Suriyelilerin yüzde 93’ü bir meslek sahibi olmasına rağmen sadece yüzde 55.8’i bir işte çalıştığını açıklarken, bu kişilerin neredeyse tamamı kayıt dışı olarak istihdam ediliyor. Bu durumla bağlantılı olarak Türkiye vatandaşlarının yüzde 55.3’ü Suriyelilerin işlerini kaybetmelerine neden olduklarını ve iş bulmayı zorlaştırdıklarını belirtiyor.

SURİYELİLER DÖNERSE BİZ İŞ BULABİLİRİZ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan ve iş gücü piyasasında Suriyeli sığınmacıların etkisini analiz eden rapora göre her 10 Türkiye vatandaşından 6’sı Suriyelilerin ülkelerine dönmeyeceğini düşünüyor. Her 3 Türk vatandaşından 2’si ise Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri halinde kendileri için iş bulma imkânlarının artacağını düşünüyor.