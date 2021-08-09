Halk, kredi borcuyla yaşıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1 milyon 517 bini takipteki müşteriler olmak üzere, bankalardan bireysel kredi alan müşteri sayısının 35 milyon 35 bin olduğunu açıkladı.

Bakan Elvan, Mart 2021 itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti. Gürer önergesinde, “Türkiye’de son beş yılda bankalara çeşitli şekillerde borcu olan vatandaş sayısı nedir? Ülkemiz vatandaşlarının son beş yılda konut kredisi borcu ne kadardır? Kaç vatandaş konut kredisiyle ev almıştır? Ülkemizdeki konut stoku nedir? Kaç vatandaşın banka kredi kartı borcu vardır? Bu borç tutan ne kadardır?” diye sordu.

Okunma Sayısı: 361

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.