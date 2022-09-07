Halkın enflasyon yüzde 176

Birleşik Kamu-İş’in bağlı Kamu-Ar’ın araştırmasına göre vatandaşların en çok alışveriş yaptığı 64 marketten derlediği verilere göre, halkın enflasyon verilerine göre aylık yüzde 3,5 yıllık bazda ise yüzde 176 oranında arttı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının işçinin, emeklinin, memurun maaşlarını etkilediği ifade ederek, “Kamu çalışanlarına, emekliye, işçiye daha düşük ücret vermek için enflasyon oranlarını manipüle ederek vatandaşlarını günden güne açlığa teslim eden ve AKP iktidarının maşası olan kurum, vatandaşlar nezdinde meşruluğunu kaybetmiştir” dedi. Ankara - Recep Göeren

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