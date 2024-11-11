Halkın gündemi ekonomi

TÜSİAR Türkiye Raporu-2024 Araştırmasına göre 2024’ün ekonomik memnuniyet anketi sonuçlarına göre, katılımcıların %56,2’si mevcut ekonomik durumdan ‘hiç memnun olmadığını’ ifade ediyor.

Bu yüksek oran, ekonomik şartların toplumun geniş bir kesiminde ciddi bir hoşnutsuzluk meydana getirdiğini gözler önüne serdiği gözlemleniyor. Ankete katılanların %16,5’i ekonomik durumdan ‘memnun değilim’ derken, %11,7’si ekonomik durumu nötr olarak değerlendirdi. Ekonomik durumdan ‘memnunum’ diyenlerin oranı %9,7’de kalırken, ‘çok memnunum’ diyenler yalnızca %6 ile en düşük seviyeyi oluşturuyor.

Yüzde 45: Adâlet en büyük sorun

Tüsiar Türkiye Raporu 2024 anket sonuçlarına göre, katılımcıların %45,1’i ülkedeki en önemli sorunun ‘adâlet’ olduğunu belirtti. Bu sonuç, toplumun büyük bir kesiminin adâlet sistemine olan güven eksikliğini ve hukukun üstünlüğü konusundaki endişelerini gözler önüne seriyor. Ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı ise %20,1 ile ikinci sırada yer alarak, ekonomik sıkıntıların toplumun geniş kesiminde hissedildiğini gösteriyor. Mülteci/sığınmacı sorunu %5,8, terör ve ulusal güvenlik ise %5,4 ile en önemli sorunlar arasında öne çıkıyor.

MEHMET KARA - ANKARA