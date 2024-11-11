"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Halkın gündemi ekonomi

11 Kasım 2024, Pazartesi
TÜSİAR Türkiye Raporu-2024 Araştırmasına göre 2024’ün ekonomik memnuniyet anketi sonuçlarına göre, katılımcıların %56,2’si mevcut ekonomik durumdan ‘hiç memnun olmadığını’ ifade ediyor.

Bu yüksek oran, ekonomik şartların toplumun geniş bir kesiminde ciddi bir hoşnutsuzluk meydana getirdiğini gözler önüne serdiği gözlemleniyor. Ankete katılanların %16,5’i ekonomik durumdan ‘memnun değilim’ derken, %11,7’si ekonomik durumu nötr olarak değerlendirdi. Ekonomik durumdan ‘memnunum’ diyenlerin oranı %9,7’de kalırken, ‘çok memnunum’ diyenler yalnızca %6 ile en düşük seviyeyi oluşturuyor.

Yüzde 45: Adâlet en büyük sorun

Tüsiar Türkiye Raporu 2024 anket sonuçlarına göre, katılımcıların %45,1’i ülkedeki en önemli sorunun ‘adâlet’ olduğunu belirtti. Bu sonuç, toplumun büyük bir kesiminin adâlet sistemine olan güven eksikliğini ve hukukun üstünlüğü konusundaki endişelerini gözler önüne seriyor. Ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı ise %20,1 ile ikinci sırada yer alarak, ekonomik sıkıntıların toplumun geniş kesiminde hissedildiğini gösteriyor. Mülteci/sığınmacı sorunu %5,8, terör ve ulusal güvenlik ise %5,4 ile en önemli sorunlar arasında öne çıkıyor. 

MEHMET KARA - ANKARA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Gazze Raporu: Ölen en genç sivil 1 günlük bebek! - Katledilenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk!

    Torpil ve kayırmacılık bezdirdi

    Her 10 kişiden 1’i depresyonda

    Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

    Küba'nın güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Böbrek ve sinir doku hücrelerinin de hafızası var

    Sürücülere kış lastiği ikazı

    Halkın gündemi ekonomi

    Gençler vergisiz telefonu da alamadı

    Arap ve İslam ülkeleri Filistin için ortak duruş sergilemeli

    ABD - California'da 132 yapı yok oldu

    Lübnan'daki İsrail saldırılarında can kaybı 3136'ya yükseldi

    Pakistan - Pencap'ta 17 Kasım'a kadar hava kirliliği alarmı!

    3 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşecekler

    Gazze'nin kuzeyi mezarlığa döndü

    Çocuklar 'ekran'a teslim

    Güvenilir yargı olmadan kalıcı düzelme olmaz

    'Dünya içilebilir suya hasret kalacak'

    Gıda konusunda kamuoyu paniğe sevk edilmemeli

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “İktidarın insafa gelme ihtimali yok gibi!”
    Şükrü BULUT

    Diyanet hocalardan ne istiyor?
    İbrahim Aktaşcı

    Atana rahmet!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risaleleri okuyan “Nur”lanıyor
    Mehmet KARA

    Gerçek niyet ortaya çıktı
    Yeni Asya'dan Size

    MEDYA OKURYAZARLIĞI: Şuurlu bir okuyucu olmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gerçeklerin “teklif sırrı” örtüsü-1
    M. Said ZEKİ

    “Nereden geldiğimi bilmiyorum, nereye gittiğimi de”
    Risale-i Nur'dan

    Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.