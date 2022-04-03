Halkın yüzde 60’ı eksi bütçeyle yaşıyor

Araştırma Raporu Türkiye, mart ayına ilişkin yaptığı ankette katılımcılara gelirlerinin giderlerini ne ölçüde karşıladığını sordu.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonucunda katılımcıların yüzde 59’u gelirlerinin, giderlerini karşılamadığı görüşünü bildirdi. Anket kapsamında katılımcılara 4 seçenek sunulurken katılımcıların verdikleri cevaplar şu şekilde: Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59. Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27. Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7. Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6.

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