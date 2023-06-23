CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Ne oldu faiz yükseldi, dolar ne oldu o da yükseldi. Sen dün Kur’an’dan, faizden, Nas’tan, imandan, ahlaktan söz ediyordun. Ne oldu? Hepsi yerle yeksan oldu. Hani senin inancın? Hani faizi sıfıra indirecektin? Niye yükselttin? Niye bu millete yalan söyledin? Milletine yalan söylemek ahlaksızlık değil midir” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaretine ilişkin olarak da “Para dileniyorlar. Siyaseten baktığınız zaman, hayatın gerçeğiyle baktığınız zaman orada para dileniyorlar, ‘Ne olursunuz bize para verin, borç verin’ Siz dilenci misiniz ? Türkiye’yi bu hale soktular” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka