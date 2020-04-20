Harcamalar yüzde 37 azaldı

Son bir ayda Covid-19 salgınının etkisiyle harcamalar yüzde 37 oranında azaldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) araştırmasında, 10 Nisan haftasında banka ve kredi kartıyla toplam 83 milyon işlemde 13,5 milyar lira harcandığı kaydedildi.

Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarında 635 milyon liralık azalmayla yüzde 4’lük gerileme gözlendi. 13 Mart haftasıyla kıyaslandığında ise işlem adedinde yüzde 42,2, harcama tutarında da yüzde 36,6’lık düşüş kaydedildi. İnternet üzerinden 4 milyar 241 milyon lira harcama yapılırken, 10 Nisan haftasında ise yüzde 15,4 düşüşle bu miktar 3 milyar 384 milyona geriledi. Harcama kalemlerine göre değerlendirildiğinde yemek harcaması yüzde 81,2, konaklama yüzde 82,4, havayoluyla ulaşım yüzde 91,6, giyim ve aksesuar yüzde 74,8, seyahat ve taşımacılık yüzde 74,3, sağlık ve kozmetik yüzde 56,4, benzin ve yakıt yüzde 43,1, market alışverişi yüzde 5,6, çeşitli gıda harcaması ise yüzde 13,4 oranında düştü.