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16 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Harcamaları erteleyin

16 Şubat 2024, Cuma
Koç Holding, geçtiğimiz günlerde Koç Topluluğu bayilerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 31’incisini Ankara’da gerçekleştirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri açıkladı. Koç, geçen yıl son 40 yılın zirvesine çıkan küresel enflasyonun 2023’te gerilediğini, büyümenin yüzde 3 gibi makul bir düzeyde kalabilmesinin “yumuşak bir iniş” yapıldığı anlamına geldiğini ifade etti. Koç ayrıca, küresel ekonomiye ilişkin öngörülerinde temkinli olmayı sürdürdüklerini kaydetti. Jeopolitik risklere dikkat çeken Ömer Koç, ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini söyledi. Koç, bayilerine “Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

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