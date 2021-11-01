Hasadı yapılan silajlık mısır ücretsiz dağıtılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi arttırmak ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için yerli üreticilere tohum dağıtımından teknik eğitime kadar birçok konuda destek olmayı sürdürüyor.

Hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz hayvan yemi olarak silajlık mısır desteği sağlayacak. Yerli üreticilerin ekonomilerini rahatlatmak ve yerli üretimi arttırmak için tohum dağıtımından teknik eğitime kadar çok sayıda destek paketini hayata geçiren Yavaş şimdi de hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hayvan yemi olarak kullanılan ücretsiz silajlık mısır dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde 400 dönüm alana ekilen silajlık mısır için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hasat işlemine başladı. 7/24 hasat çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, silajlık mısırdan 3 bin tona yakın ürün elde etmeyi planlarken, toplanacak mahsulü 1,5 ay içinde listesi oluşturulacak küçük aile işletmelerine dağıtacak. Ankara - Adnan Solmaz

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