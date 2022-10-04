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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hastalar veresiye ilaç alıyor

04 Ekim 2022, Salı 22:43
Ülkede yaşanan ekonomik krizin üzerine bir de ilaçlardan alınan fark ücretlerinin artması, hastaların ilaçlarını veresiye ile almasına neden oluyor.

Eczacılar 16 Ekim’de miting yapacak
İki eczaneden biri kapanmak üzere

 

Giderek büyüyen kriz, veresiye defterlerini de kabartıyor. Veresiye veren pek çok eczane de alacaklarını tahsil edemiyor. Hastalardan 50 bin lira alacağı olan eczane de var 250 bin lira olan da. Hastalar, ilaçlarını alırken karşılarına çıkan yüksek ücretlere tepki gösterirken; eczacılar bu durumun sebebinin kendileri olmadığını belirtiyor ve pek çok eczanenin batma noktasında olduğunu söylüyor. Birgün’de yer alan habere göre eczacılar, “Böyle giderse eczaneler iflas edecek” diyor.

Haber Merkezi

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