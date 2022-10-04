Hastalar veresiye ilaç alıyor

Ülkede yaşanan ekonomik krizin üzerine bir de ilaçlardan alınan fark ücretlerinin artması, hastaların ilaçlarını veresiye ile almasına neden oluyor.

Eczacılar 16 Ekim’de miting yapacak

İki eczaneden biri kapanmak üzere Giderek büyüyen kriz, veresiye defterlerini de kabartıyor. Veresiye veren pek çok eczane de alacaklarını tahsil edemiyor. Hastalardan 50 bin lira alacağı olan eczane de var 250 bin lira olan da. Hastalar, ilaçlarını alırken karşılarına çıkan yüksek ücretlere tepki gösterirken; eczacılar bu durumun sebebinin kendileri olmadığını belirtiyor ve pek çok eczanenin batma noktasında olduğunu söylüyor. Birgün’de yer alan habere göre eczacılar, “Böyle giderse eczaneler iflas edecek” diyor. Haber Merkezi

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