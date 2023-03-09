Hayaller yüzde 5 gerçekler yüzde 55

Türkiye’de son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar enflasyonun rekor kırmasına neden oldu.

Merkez Bankası son on yıldır yüzde 5 hedefini korurken, özellikle partili cumhurbaşkanlığı sisteminden beri yıl sonu enflasyonu çift hanelerde seyrediyor. 2022 yıl sonu hedefi yüzde 5 olurken, TÜİK’in açıkladığı verilere göre bu oran yüzde 64,27 olarak kaydedildi. Hazine Bakanı Nebati seçimlere tek haneli rakamlarla girileceğini belirtmesine rağmen enflasyon aylık bazda artışını sürdürüyor. Karar’ın haberine göre TÜİK verilerine göre Ekim 2022’de yüzde 85,51 ile zirveye ulaşan enflasyon, Aralık 2022’de yüzde 64’e, Ocak 2023’te yüzde 57,68’e, şubatta ise yüzde 55,18’e geriledi. Haber Merkezi

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