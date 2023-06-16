Hayat pahalılığı turizmi de vurdu

Hayat pahalılığı Türkiye’de tatili lüks hale getirdi. Yerli turist için yurt dışı tatili hayal olurken artık yurt içinde bile zorlaştı. Ancak pahalılığın artması sadece yerli turisti değil ülkeye döviz kazandıran Rus ve Avrupalı turisti de kaybettirmeye başladı.

Ekonomim’den Selenay Yağcı’nın haberine göre, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, önce pandemi, ardından durgunluk ve Rusya-Ukrayna savaşının turizm sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Operatörler ile otelciler arasındaki fiyat tartışmalarına işaret eden Karaer, “Her alanda maliyetlerin artmasıyla fiyatlar yükseldi. Turizmdeki oyuncular kredilerini ve borçlarını kapatabilmek, aynı zamanda bütçelerini gerçekleştirebilmek için para kazanmaya; bunun için de fiyat düşürmemeye çalışıyor. Fiyatlar yüksek olduğu için Belçika ve Hollanda’dan taşıyacağımız yolcu sayısında yeni planlamalara gittik. Türkiye artık pahalı bir ülke haline geldi” diye konuştu. Haber Merkezi

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