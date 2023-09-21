Hayvanları satarak kalan hayvanları besliyoruz

Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, maliyet artışları nedeniyle hayvancılık sektörünün ciddi yara aldığını belirterek, TÜİK verilerine de yansıyan süt üretiminde azalma ve canlı hayvan varlığında düşmenin de bunun bir yansıması olduğunu söyledi.

MÜCAHİT AK - İSTANBUL Üreticinin 11 liraya sattığı 1 litre sütün, bazı marketlerde 40 lirayı kadar çıktığına dikkat çeken Gürer, “Üretecinin kazanamadığı, tüketicinin de pahalıya ürün aldığı, anlaşılması zor bir dönemden geçiyoruz” dedi. Gürer’e ile görüşen Nadire Yaltı ise yem fiyatlar artışın hayvancılığı zorladığını ifade ederek “110 hayvanım için bir yıllık karma yem ihtiyacı 800 ton, yaklaşık 1 milyon 800 bin TL gerekiyor. Döneminde almazsak fiyat iki-üç kat artıyor. Daha bunun samanı var, süt yemi var.50 kg süt yemi kalitelisi 500 TL yaklaştı. Ahır giderleri arttı. Destekler artması şart. Aldığımız süt parası mazot ve yem parasını karşılamıyor” Maliyet artışlarından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Hayvanların bazılarını satmak zorunda kaldık. Hayvan satıp hayan besliyoruz” ” diye konuştu.

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