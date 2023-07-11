Hazine 19 aydır cari açık veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre mayıs ayında cari açık 7,9 milyar dolar oldu.

12 aylık cari açık ise 60 milyar dolara ulaştı. Türkiye, nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık vermiş, 12 aylık cari işlemler hesabı ise 57,8 milyar dolar açık vermişti. Bloomberg anketine göre 7,4 milyar dolar düzeyinde bir cari açık bekleniyordu. Mayıs ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 283 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 miyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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